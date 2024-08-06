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08:44, 6 августа 2024Россия

Свыше 180 пациентов эвакуировали из российской психоневрологической больницы

В Башкирии свыше 180 пациентов эвакуировали из психоневрологической больницы

Кадр: Telegram-канал «МЧС Башкортостан»

В городе Янаул в Башкирии свыше 180 пациентов эвакуировали из психоневрологической больницы из-за возгорания на медицинском посту. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС России.

По данным ведомства, пламя охватило имущество на медицинском посту на площади два квадратных метра. Персонал лечебного учреждения справился с возгоранием до прибытия спасателей.

«Из здания эвакуированы по лестничным маршам 184 пациента, из которых 47 лежачих», — уточнили в башкирском управлении МЧС.

Специалисты начали выяснять причины пожара. О пострадавших сведений не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в реанимации городской больницы города Артем в Приморском крае. Тогда из горящего помещения удалось спасти семь человек. На улицу, помимо этого, до приезда пожарных самостоятельно выбрались 10 человек.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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