Свыше 180 пациентов эвакуировали из российской психоневрологической больницы

В Башкирии свыше 180 пациентов эвакуировали из психоневрологической больницы

В городе Янаул в Башкирии свыше 180 пациентов эвакуировали из психоневрологической больницы из-за возгорания на медицинском посту. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС России.

По данным ведомства, пламя охватило имущество на медицинском посту на площади два квадратных метра. Персонал лечебного учреждения справился с возгоранием до прибытия спасателей.

«Из здания эвакуированы по лестничным маршам 184 пациента, из которых 47 лежачих», — уточнили в башкирском управлении МЧС.

Специалисты начали выяснять причины пожара. О пострадавших сведений не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в реанимации городской больницы города Артем в Приморском крае. Тогда из горящего помещения удалось спасти семь человек. На улицу, помимо этого, до приезда пожарных самостоятельно выбрались 10 человек.