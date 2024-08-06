Угрожавшего Байдену и Харрис расправой американца арестовали

Reuters: в США арестовали мужчину за угрозы руководству США

Правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки арестовали жителя штата Вирджиния Фрэнка Карильо, который угрожал расправой в интернете высшему руководству страны. Об этом сообщает Reuters.

Мужчина размещал в социальных сетях публичные угрозы в адрес президента США Джо Байдена, вице-президента Камалы Харрис, директора ФБР Кристофера Рэя и других высокопоставленных лиц.

Отмечается, что в ходе обысков в доме Карильо были найдены пистолет, штурмовая винтовка AR-15 и несколько тысяч боевых патронов.

Ранее жительницу Техаса задержали в Вашингтоне по подозрению в угрозах в адрес экс-президента США Дональда Трампа и ношении оружия без лицензии.