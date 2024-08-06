Украинских военных приговорили к 15 годам за обстрелянный мост в Мариуполе

Суд дал по 15 лет колонии троим военным ВСУ за повреждение моста в Мариуполе

Суд вынес приговор трем военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) за обстрел железобетонного моста в Мариуполе. В результате повреждения было нарушено транспортное сообщение между городами Донецкой народной республики (ДНР) и затруднилась эвакуация людей из зоны боевых действий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Военные из 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Игорь Маслянко, Иван Борисов и Михаил Скородько были признаны виновными по уголовным статьям 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ. Им назначено каждому по 15 лет в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что в феврале 2022 года по преступному приказу вышестоящего политического и военного руководства украинские военные обстреляли из артиллерийского оружия мост на автомобильной дороге Н-20 «Славянск-Донецк-Мариуполь» через реку Калка рядом с населенными пунктами Касьяновка и Грантиное. Маслянко, Борисов и Скородько признали вину в полном объеме.

5 августа сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил к 27 годам колонии строгого режима украинского военного за обстрел гражданской инфраструктуры региона и ранение мирного жителя.