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14:53, 6 августа 2024Мир

В бундестаге призвали Шольца предоставить Киеву Taurus после F-16

Депутат бундестага Штрак-Циммерман: Шольц должен поставить ВСУ Taurus после F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что власти Германии должны поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus после получения Киевом истребителей F-16. Такое мнение она высказала в комментарии Rheinische Post.

Штрак-Циммерман заявила, что после получения Украиной F-16 другие страны обязаны помочь Киеву и «сделать все, что в их силах», чтобы предоставить украинской стороне больше вооружений. «Сюда также входят средства ПВО и, хочет Ведомство федерального канцлера [Олафа Шольца] это слышать или нет, крылатые ракеты Taurus», — призвала депутат.

Канцлер Германии Шольц неоднократно отказывался передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его мнению, это решение может увеличить риски эскалации конфликта. Канцлер ФРГ считает, что передача дальнобойных ракет обязывала бы Берлин контролировать цели для ударов, а это сделало бы страну стороной конфликта.

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      Лина Пивоварова
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