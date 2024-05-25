Шольц заявил о достижении предела помощи Украине

Канцлер ФРГ Шольц: Германия достигла предела помощи Украине

Германия уже достигла предела в вопросе оказания помощи Украине. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает NTV.

«Мы действительно довели все возможное до предела. Наша ответственность такова: мы поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе, но мы не позволим конфликту перерасти в войну между Россией и НАТО», — таким образом канцлер прокомментировал невозможность передачи Киеву ракет Taurus.

По его словам, передача дальнобойных ракет обязывала бы Германию контролировать цели для ударов, что сделало бы Берлин стороной конфликта.

24 мая Шольц объяснил отказ от передачи Вооруженным силам Украины ракет Taurus тем, что Киев не сможет сам программировать эти вооружения, а своих военных Берлин не отправит на территорию республики, опасаясь риска эскалации.