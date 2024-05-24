Шольц объяснил причину отказа Германии передать Украине ракеты Taurus

Шольц: ФРГ не даст Киеву Taurus, поскольку ВСУ не могут программировать их сами

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь отказал Киеву в передаче дальнобойных ракет Taurus и объяснил свое решение. Его слова приводит «Страна.ua».

Политик уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сами программировать эти вооружения, а своих военных Берлин не отправит на территорию республики, опасаясь риска эскалации.

«С моей точки зрения, проблематично передать оружие, которое может бить на 500 километров и так точно, что с точки зрения страны, которая его передает, это было бы оправдано лишь в том случае, если оно само будет определять и устанавливать цели», — уточнил Шольц.

Он добавил, что подобное развитие ситуации невозможно, поскольку Германия не хочет становиться участником конфликта на Украине.

Ранее глава комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Шольц оказывает недостаточно военной помощи Киеву, о чем свидетельствует история с отказом поставлять стране дальнобойные ракеты Taurus.

