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23:27, 24 мая 2024Мир

Шольц объяснил причину отказа Германии передать Украине ракеты Taurus

Шольц: ФРГ не даст Киеву Taurus, поскольку ВСУ не могут программировать их сами
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Jürgen Heinrich / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь отказал Киеву в передаче дальнобойных ракет Taurus и объяснил свое решение. Его слова приводит «Страна.ua».

Политик уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сами программировать эти вооружения, а своих военных Берлин не отправит на территорию республики, опасаясь риска эскалации.

«С моей точки зрения, проблематично передать оружие, которое может бить на 500 километров и так точно, что с точки зрения страны, которая его передает, это было бы оправдано лишь в том случае, если оно само будет определять и устанавливать цели», — уточнил Шольц.

Он добавил, что подобное развитие ситуации невозможно, поскольку Германия не хочет становиться участником конфликта на Украине.

Ранее глава комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Шольц оказывает недостаточно военной помощи Киеву, о чем свидетельствует история с отказом поставлять стране дальнобойные ракеты Taurus.

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      Марина Совина
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