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10:31, 1 июня 2024Мир

В Германии объяснили отказ канцлера Шольца поставлять Украине ракеты Taurus

В ФРГ объяснили отказ Шольца поставки ракет Taurus ВСУ страхом потери авторитета
Начало событий в новости Шольц объяснил причину отказа Германии передать Украине ракеты Taurus

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

В Германии (ФРГ) объяснили отказ канцлера Олафа Шольца поставлять ракеты Taurus Украине из-за страха потери авторитета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

По словам председателя комитета бундестага по обороне, канцлер не хочет поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Taurus из-за страха потерять свой авторитет, потому что иначе ему пришлось бы снова поддаться давлению, как это произошло ранее в ситуации с передачей ВСУ танков Leopard. Она пояснила, что тогда при поставке танков канцлер уступил и воспринял это как потерю авторитета, поэтому сейчас Шольц твердо настоял на своем, чтобы не быть человеком, которые еще раз поддастся давлению. Однако Штрак-Циммерманн сказала, что она не оставляет надежды на то, что Шольц понимает драматичность ситуации и у него есть иной взгляд на вещи.

Ранее канцлер Шольц неоднократно отвергал возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus. Он объяснял, что для применения таких ракет требуется участие немецких военных, а эту черту канцлер переступать не хочет.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход ее специальной военной операции.

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      Анна Габай
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