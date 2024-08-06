В Германии рассказали о проблемах ВСУ в зоне спецоперации

Welt: ВСУ не могут стабилизировать фронт из-за успехов Российской армии

Немецкий журналист Кристоф Ваннер высказался о продвижении Российской армии в зоне спецоперации на Украине. Комментарии о проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) прозвучали в репортаже для германского издания Die Welt, видео доступно на YouTube.

По словам репортера, российские военнослужащие продвигаются в районе Торецка и Покровска. Как отметил Ваннер, по его подсчетам, российские силы находятся всего в 17 километрах от Покровска. «Там сейчас падает село за селом, и украинцы не могут стабилизировать фронт», — рассказал журналист об успехах Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее американский канал CNN заявил, что Киев и его союзники обеспокоены положением ВСУ под Покровском. Отмечалось, что Покровск является важным транспортным узлом для украинских военнослужащих благодаря легкому доступу к Константиновке.