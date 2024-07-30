Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:22, 30 июля 2024Мир

В США рассказали о беспокойстве Украины из-за ситуации под Покровском

CNN: ситуация под Покровском встревожила Украину и ее союзников

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Киев и его союзники обеспокоены положением Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР), который служит ключевым логистическим хабом Киева в регионе. Об этом рассказал американский телеканал CNN.

В материале объясняется, что данный город является важным транспортным узлом для украинских военнослужащих благодаря легкому доступу к Константиновке — другому военному центру.

Ранее российские военные развили наступление на Покровск. Отмечается, что полностью была зачищена от ВСУ Новоселовка Первая. Сообщается, что украинские военные понесли потери.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Кроссовки с дырками, поношенная одежда и старые сумки. Почему молодежь по всему миру больше не покупает новые вещи?

      Фигурант дела о коррупции в Минобороны оказался героем мема

      Автомобилистам раскрыли нюансы правильного техобслуживания

      В США рассказали о беспокойстве Украины из-за ситуации под Покровском

      В Белоруссии обвинили власти Германии в безразличии к судьбе помилованного Лукашенко немца

      Жителей российского города призвали следить за детьми из-за терактов

      Венгрия отвергла обвинения в визовых послаблениях для россиян

      В ЕС призвали принять меры из-за решения Венгрии по визам для россиян

      Рекордсмен мира отказался жить в Олимпийской деревне

      На Западе обозначили сроки ввода в строй переданных Украине истребителей F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше