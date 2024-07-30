В США рассказали о беспокойстве Украины из-за ситуации под Покровском

CNN: ситуация под Покровском встревожила Украину и ее союзников

Киев и его союзники обеспокоены положением Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР), который служит ключевым логистическим хабом Киева в регионе. Об этом рассказал американский телеканал CNN.

В материале объясняется, что данный город является важным транспортным узлом для украинских военнослужащих благодаря легкому доступу к Константиновке — другому военному центру.

Ранее российские военные развили наступление на Покровск. Отмечается, что полностью была зачищена от ВСУ Новоселовка Первая. Сообщается, что украинские военные понесли потери.