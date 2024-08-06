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11:08, 6 августа 2024Из жизни

В поле нашли сокровища возрастом 3,6 тысячи лет

В Чехии археологи нашли в поле сокровища бронзового века

Фото: Lucie Heyzlová, Český rozhlas

Археологи обнаружили сокровища бронзового века во время плановой экспедиции в Чехии. Об этом пишет Livescience.

Исследователи нашли в поле недалеко от Праги восемь браслетов, две булавки, восемь топоров и один наконечник копья. Согласно предварительной оценке, большинство предметов, найденных с помощью металлоискателей, относятся примерно к 1600-му году до нашей эры. Таким образом, возраст клада составляет около 3,6 тысячи лет.

«Большинство предметов характерны для среднего бронзового века, и только один топор относится к более раннему периоду. Топоры могли использоваться как инструменты или оружие. Последняя функция также применима к наконечнику копья. Браслеты были украшениями для предплечий, а булавки служили либо для закрепления одежды, либо как заколки для волос», — рассказал Мартин Трефны, доцент Университета Яна Евангелиста Пуркине и куратор клада.

Археологи не знают, почему был зарыт клад, но у них есть несколько версий. Согласно первой из них, клад мог быть подношением божествам. Другая версия — найденные предметы принадлежали производителю бронзовых изделий, и это место было его хранилищем. Наконец, клад мог быть спрятан для сохранности в кризисной ситуации — причиной могла быть война или вероятность набега врагов.

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По мнению Трефны, клад может стоить миллионы чешских крон. В ближайшее время находки выставят в Подржипском музее.

Ранее сообщалось, что в Чехии археологи обнаружили крупнейший за десятилетие клад средневековых монет. Более двух тысяч монет XI-XII веков были найдены сотрудниками Института археологии Академии наук Чехии недалеко от Праги.

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      Антонина Черташ
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