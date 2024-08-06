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14:47, 6 августа 2024Культура

Стала известна причина приезда в Москву культового режиссера

Режиссер Гаспар Ноэ провел закрытую творческую встречу в Москве

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французский режиссер аргентинского происхождения Гаспар Ноэ посетил Россию с целью провести закрытую встречу с молодыми деятелями культуры. Об этом сообщает Telegram-канал журнала «Москвичка», ставшего одним из организаторов мероприятия.

Автор артхаусных картин «Необратимость» и «Экстаз» пообщался с актерами, режиссерами и художниками, поделился своими секретами работы в кинематографии и даже рассказал о своем становлении на пути режиссера.

«Мы смотрели фотографии из детства Гаспара с его отцом, их радостными моментами. Кстати, Луис Фелипе Ноэ, отец Гаспара, один из самых известных аргентинских художников. Гости так прониклись историей Ноэ, что возникла идея показать работы отца Гаспара Ноэ в России», — сообщает издание.

Ранее Ноэ заметили в Москве посетители столичных клубов, где режиссер отдыхал в компании друзей и коллег.

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      Андрей Шеньшаков
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