7 августа в России отмечают Дeнь cлужбы cпeциaльнoй cвязи и День подразделений оперативно-разыскной информации. В мире празднуют Дeнь пpoфeccиoнaльнoгo opaтopa и Международный день маяка. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках этого дня — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
Дeнь cлужбы cпeциaльнoй cвязи и инфopмaции пpи ФCO ΡФ
Праздник посвящен одной из самых секретных российских спецслужб. Главная задача таких специалистов — обеспечить конфиденциальную связь дипломатам, членам правительства и президенту. Это ведомство создает условия для телефонных переговоров первых лиц и отвечает за сохранность сведений государственной важности.
Годом учреждения Службы считается 1928-й, когда в СССР появилась первая система правительственной связи. Однако 7 августа отмечается годовщина вхождения ведомства в состав ФСО — случилось это в 2004 году.
День подразделений оперативно-разыскной информации МВД
Профессиональный праздник правоохранителей, которые собирают и анализируют информацию о преступлениях, посвящен годовщине учреждения их организации — Управление оперативно-разыскной информации Службы криминальной милиции РФ было создано 7 августа 2001 года.
Сегодня работа служащих подразделений ОРИ в первую очередь связана с цифровыми технологиями. Несмотря на то что современные разработки во многом упрощают задачу, специалисты ОРИ отличаются внимательностью и умением работать с большими объемами данных, ведь от их работы напрямую зависит ход расследования.
Праздники в мире
Дeнь пpoфeccиoнaльнoгo opaтopa
Праздник был учрежден в 2003 году, чтобы отметить талант выдающихся ораторов, их заслуги. С древних времен люди использовали красноречие, чтобы донести свои идеи, огромным уважением пользовались ораторы в Древней Греции и Риме, способные своим словом влиять на государственные решения. Искусство речи продолжало развиваться также в Средние века и эпоху Возрождения, со временем превращаясь в один из важнейших инструментов политиков, ученых и религиозных деятелей.
День маяка
Праздник был учрежден в США, в 1989 году, чтобы отметить важную роль маяков в безопасности судоходства. Испокон веков эти сооружения указывали морякам безопасный путь домой. Самым известным в истории считается Александрийский маяк, построенный в III веке до нашей эры. Старейший из дошедших до наших дней — маяк Ла-Корунья в Испании, который построили в 20 году до нашей эры.
С развитием технологий навигация стала более автоматизированной, и многие маяки утратили свою роль. Сегодня в мире насчитывается не более полутора тысяч действующих сооружений. Однако многие страны принимают законы, защищающие сохранность исторических маяков — в прошлом спасших жизни сотен мореплавателей.
Какие еще праздники отмечают в мире 7 августа
- День собирания звезд;
- Дeнь ocoбeннo нeлeпoй упaкoвки;
- День малины со сливками в США;
- День ручного ткацкого станка в Индии;
- День независимости в Кoт-д`Ивуapе.
Какой церковный праздник сегодня
Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
Праведные Анна и Иоаким жили в Назарете до глубокой старости. Всю жизнь они терпели насмешки и унижения из-за отсутствия у них детей. Однажды Иоаким поехал в Иерусалим, чтобы принести Богу дары. Однако их отверг священник, сказав, что не примет жертву от бездетного мужчины.
Тогда опечаленный старец поселился в пустынном месте, где начал молиться Господу о даровании детей, а его супруга возносила молитвы в стенах города. После 40 дней усердной молитвы, Ангел возвестил о том, что у Иоакима и Анны родится дочь, которую благословит весь род человеческий. Вскоре после рождения Девы Марии, Анна отошла к богу, немного не дожив до 80 лет.
Какие еще церковные праздники отмечают 7 августа
- День памяти преподобной Евпраксии Константинопольской;
- День памяти преподобного Макария Желтоводского;
- День памяти V Вселенского Собора
- День памяти священномученика Николая Удинцева;
- День памяти священномученика Александра Сахарова;
- День памяти исповедницы Ираиды Тиховой;
- День памяти святой Олимпиады.
Приметы на 7 августа
- Холодное утро 7 августа — к морозной зиме;
- Дожди в этот день предвещают снежную, теплую зиму;
- Торговаться 7 августа — к неудачным покупкам и плохим продажам;
- Употреблять сегодня мясные продукты — девять дней будет болеть живот;
- Иней на окнах — к ранним морозам.
Кто родился 7 августа
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон (49 лет) — американская актриса, ставшая популярной после выхода фильмов «Адвокат дьявола» и «Правила виноделов». Также она снялась в популярных картинах, «Белоснежка и охотник», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Взрывная блондинка», «Форсаж 8» и других.
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны (64 года) — американский актер, продюсер и сценарист. Широкую известно получил, сыграв роль агента ФБР Фокса Малдера в телесериале «Секретные материалы» и писателя Хэнка Муди в телесериале «Блудливая Калифорния». За съемки в этих проектах артист был удостоен премии «Золотой глобус».
Кто еще родился 7 августа
- София Ротару (77 лет) — советская и украинская эстрадная певица;
- Валерий Газзаев (70 лет) — советский футболист, футбольный тренер и политический деятель;
- Михаил «Горшок» Горшенев (1973-2013) — рок-музыкант, основатель панк-рок-группы «Король и Шут»;
- Федор Шехтель (1859-1926) — русский архитектор, живописец и график.