7 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

7 августа в России отмечают Дeнь cлужбы cпeциaльнoй cвязи и День подразделений оперативно-разыскной информации. В мире празднуют Дeнь пpoфeccиoнaльнoгo opaтopa и Международный день маяка. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках этого дня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Дeнь cлужбы cпeциaльнoй cвязи и инфopмaции пpи ФCO ΡФ

Праздник посвящен одной из самых секретных российских спецслужб. Главная задача таких специалистов — обеспечить конфиденциальную связь дипломатам, членам правительства и президенту. Это ведомство создает условия для телефонных переговоров первых лиц и отвечает за сохранность сведений государственной важности.

Годом учреждения Службы считается 1928-й, когда в СССР появилась первая система правительственной связи. Однако 7 августа отмечается годовщина вхождения ведомства в состав ФСО — случилось это в 2004 году.

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День подразделений оперативно-разыскной информации МВД

Профессиональный праздник правоохранителей, которые собирают и анализируют информацию о преступлениях, посвящен годовщине учреждения их организации — Управление оперативно-разыскной информации Службы криминальной милиции РФ было создано 7 августа 2001 года.

Сегодня работа служащих подразделений ОРИ в первую очередь связана с цифровыми технологиями. Несмотря на то что современные разработки во многом упрощают задачу, специалисты ОРИ отличаются внимательностью и умением работать с большими объемами данных, ведь от их работы напрямую зависит ход расследования.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Праздники в мире

Дeнь пpoфeccиoнaльнoгo opaтopa

Праздник был учрежден в 2003 году, чтобы отметить талант выдающихся ораторов, их заслуги. С древних времен люди использовали красноречие, чтобы донести свои идеи, огромным уважением пользовались ораторы в Древней Греции и Риме, способные своим словом влиять на государственные решения. Искусство речи продолжало развиваться также в Средние века и эпоху Возрождения, со временем превращаясь в один из важнейших инструментов политиков, ученых и религиозных деятелей.

День маяка

Праздник был учрежден в США, в 1989 году, чтобы отметить важную роль маяков в безопасности судоходства. Испокон веков эти сооружения указывали морякам безопасный путь домой. Самым известным в истории считается Александрийский маяк, построенный в III веке до нашей эры. Старейший из дошедших до наших дней — маяк Ла-Корунья в Испании, который построили в 20 году до нашей эры.

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С развитием технологий навигация стала более автоматизированной, и многие маяки утратили свою роль. Сегодня в мире насчитывается не более полутора тысяч действующих сооружений. Однако многие страны принимают законы, защищающие сохранность исторических маяков — в прошлом спасших жизни сотен мореплавателей.

Какие еще праздники отмечают в мире 7 августа

День собирания звезд;

Дeнь ocoбeннo нeлeпoй упaкoвки;

День малины со сливками в США;

День ручного ткацкого станка в Индии;

День независимости в Кoт-д`Ивуapе.

Какой церковный праздник сегодня

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

Праведные Анна и Иоаким жили в Назарете до глубокой старости. Всю жизнь они терпели насмешки и унижения из-за отсутствия у них детей. Однажды Иоаким поехал в Иерусалим, чтобы принести Богу дары. Однако их отверг священник, сказав, что не примет жертву от бездетного мужчины.

Тогда опечаленный старец поселился в пустынном месте, где начал молиться Господу о даровании детей, а его супруга возносила молитвы в стенах города. После 40 дней усердной молитвы, Ангел возвестил о том, что у Иоакима и Анны родится дочь, которую благословит весь род человеческий. Вскоре после рождения Девы Марии, Анна отошла к богу, немного не дожив до 80 лет.

Какие еще церковные праздники отмечают 7 августа

День памяти преподобной Евпраксии Константинопольской;

День памяти преподобного Макария Желтоводского;

День памяти V Вселенского Собора

День памяти священномученика Николая Удинцева;

День памяти священномученика Александра Сахарова;

День памяти исповедницы Ираиды Тиховой;

День памяти святой Олимпиады.

Приметы на 7 августа

Холодное утро 7 августа — к морозной зиме;

Дожди в этот день предвещают снежную, теплую зиму;

Торговаться 7 августа — к неудачным покупкам и плохим продажам;

Употреблять сегодня мясные продукты — девять дней будет болеть живот;

Иней на окнах — к ранним морозам.

Кто родился 7 августа

Шарлиз Терон (49 лет) — американская актриса, ставшая популярной после выхода фильмов «Адвокат дьявола» и «Правила виноделов». Также она снялась в популярных картинах, «Белоснежка и охотник», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Взрывная блондинка», «Форсаж 8» и других.

Фото: Toru Hanai / Reuters

Дэвид Духовны (64 года) — американский актер, продюсер и сценарист. Широкую известно получил, сыграв роль агента ФБР Фокса Малдера в телесериале «Секретные материалы» и писателя Хэнка Муди в телесериале «Блудливая Калифорния». За съемки в этих проектах артист был удостоен премии «Золотой глобус».

Кто еще родился 7 августа