Блейк Лайвли вышла в свет в платье Бритни Спирс 22-летней давности

Блейк Лайвли вышла в свет в платье Versace Бритни Спирс 22-летней давности

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли вышла в свет в платье 22-летней давности. Ее фотографии публикует Page Six.

Знаменитость посетила премьеру фильма «Все закончится с нами», в которой она сыграла одну из главных ролей, в блестящем платье модного дома Versace из коллекции 2002 года. В разговоре с репортером манекенщица уточнила, что ранее платье действительно принадлежало певице Бритни Спирс.

Ранее в августе Блейк Лайвли появилась на публике в пиджаке на голое тело. 36-летняя звезда телесериала «Сплетница» была замечена на прогулке по Нью-Йорку.