Эксперт рассказал о вызывающих зависимость продуктах

Врач Гладышев: отказ от вызывающей зависимость еды приводит к тревожности

Отказ от продуктов питания, употребление которых привело к развитию зависимости, влечет за собой агрессию, раздражение и другие симптомы эмоциональной нестабильности. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психотерапевт Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» кандидат медицинских наук Олег Гладышев.

Сделать человека раздражительным, агрессивным, слезливым, эмоционально нестабильным, привести к повышению тревожности или даже бессонницы могут любые продукты питания, объяснил эксперт. Однако чаще всего это сладкое и мучное из-за содержания в них большого количества быстрых углеводов.

«Такие углеводы быстро "идут в дело" и практически сразу успокаивают, расслабляют, "опьяняют", и человек получает удовольствие», — объяснил врач. У каждого человека этот продукт свой. У кого-то есть зависимость от мучного, у кого-то от сладкого. Некоторые предпочитают мясо, соленые продукты, рыбу или кофе.

При этом человек может побороть влечение к любимому продукту, переключив внимание на полезные занятия — например, спорт или хобби. Для решения проблемы также можно обратиться к психологу, добавил Гладышев.