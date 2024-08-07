ХАМАС назвал возможный удар Израиля по Ирану двойной глупостью

Представитель ХАМАС аль-Каддуми: удар Израиля по Ирану станет двойной глупостью

Возможный превентивный удар Израиля по Ирану станет двойной глупостью. Об этом заявил представитель палестинского радикального движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми, сообщает РИА Новости.

«Ничего нельзя исключать, поскольку Израиль перешел все разумные границы — все, что можно назвать уважением к закону», — сказал он.

По его словам, превентивный удар израильских войск по Ирану спровоцирует «еще более суровое наказание Израиля».

Ранее власти Израиля задумались о возможности нанесения превентивного удара по Ирану, если станет понятно, что атака со стороны арабской республики будет неизбежной. Отмечается, что такие действия могут быть осуществимы лишь в случае абсолютной уверенности разведки в том, что Иран планирует атаковать еврейское государство.