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16:31, 7 августа 2024Мир

ХАМАС назвал возможный удар Израиля по Ирану двойной глупостью

Представитель ХАМАС аль-Каддуми: удар Израиля по Ирану станет двойной глупостью

Фото: Amir Cohen / Reuters

Возможный превентивный удар Израиля по Ирану станет двойной глупостью. Об этом заявил представитель палестинского радикального движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми, сообщает РИА Новости.

«Ничего нельзя исключать, поскольку Израиль перешел все разумные границы — все, что можно назвать уважением к закону», — сказал он.

По его словам, превентивный удар израильских войск по Ирану спровоцирует «еще более суровое наказание Израиля».

Ранее власти Израиля задумались о возможности нанесения превентивного удара по Ирану, если станет понятно, что атака со стороны арабской республики будет неизбежной. Отмечается, что такие действия могут быть осуществимы лишь в случае абсолютной уверенности разведки в том, что Иран планирует атаковать еврейское государство.

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      Семен Александров
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