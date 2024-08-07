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09:44, 7 августа 2024Силовые структуры

Истязавшая своих малолетних детей россиянка предстанет перед судом

СК: в Чувашии осудят мать, истязавшую двух малолетних дочерей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летней жительницы Чувашии, которая на протяжении месяца истязала своих малолетних детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, с 4 по 25 мая в своем доме в Алатыре мать била дочерей в возрасте двух и трех лет. Она также «надлежащим образом не исполняла обязанности по воспитанию своих детей».

В ходе следствия женщина признала свою вину.

Ей предъявлено обвинение по статьям 117 («Истязание заведомо несовершеннолетнего») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. В ближайшее время ее дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Уфе полицейские задержали двух уроженцев Республики Таджикистан, которые удерживали в арендованной квартире 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет и истязали их.

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      Олеся Мицкевич
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