Кандидат Харрис в вице-президенты заявил ей о готовности пройти сквозь кирпичную стену

Кандидат в вице-президенты Уолц заявил, что готов пройти сквозь кирпичную стену

Кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Тим Уолц заявил на собеседовании кандидату на пост главы государства Камале Харрис, что при необходимости готов пройти сквозь кирпичную стену. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам источника газеты, Уолц сказал, что находится в конце своей политической карьеры и готов сделать все возможное на благо американских семей.

«И если мне придется пройти через кирпичную стену, если мне придется делать трудные вещи — я готов это сделать, потому что я не претендую ни на что другое», — сказал политик.

Ранее Харрис выбрала Уолца в качестве кандидата в вице-президенты США. В данный момент он пребывает на втором сроке на посту губернатора Миннесоты. Также он 12 лет работал в Конгрессе США, представляя консервативно настроенный сельский округ.