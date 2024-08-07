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21:24, 7 августа 2024Россия

Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам разместить пункты размещения

Мантуров поручил разместить ПВР соседним с Курской областью регионам

Фото: Governor of Kursk Region Alexei Smirnov / Telegram / Reuters

Вице-премьер Денис Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам страны развернуть пункты временного размещения (ПВР). Об этом говорится на сайте правительства.

Он дал такое поручение по итогам межведомственного совещания по оказанию помощи региону. В нем, среди прочих, приняли участие представители МЧС, Росгвардии, МВД, Минобороны и ФСБ.

Ранее Мантуров сообщил, что на сертификаты для переселения жителей Курской области направят 1,8 миллиарда рублей.
Координировать работу по оказанию помощи жителям региона первому вице-премьеру поручил лично президент России Владимир Путин.

Глава государства также рассказал, что общался с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновыми и уже дал ряд поручений гражданским ведомствам.

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      Сергей Грехов
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