Минобороны сообщило об ударе вертолетов Ка-52 по военным ВСУ на границе с Курской областью

Минобороны: вертолеты Ка-52 ударили по военным ВСУ на границе с Курской областью

Вертолеты Ка-52 нанесли удары по военным и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Курской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что по разведанным целям ударили ракетами С-8 и «Вихрь». После этого вертолеты выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«Все указанные цели были успешно поражены», — заявили в министерстве.

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. В Генштабе Вооруженных сил России заявили, что за два дня боя Украина потеряла на границе 315 человек.