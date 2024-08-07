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23:12, 7 августа 2024Бывший СССР

На Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса

В Ивано-Франковской области Украины установили первую смерть от COVID-19 FLiRT

Фото: Unsplash

В Ивано-Франковской области Украины умерла пациентка с новым штаммом коронавируса FLiRT. Об этом заявил директор областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства охраны здоровья страны Руслан Савчук, его слова приводит «Общественное».

Савчук уточнил, что первую смерть от COVID-19 FLiRT установили у 80-летней женщины. Ее инфицирование коронавирусом подтвердили в лаборатории.

Чиновник рассказал, что женщину госпитализировали с высокой температурой в тяжелом состоянии. После стабилизации состояния ее перевели в терапевтическое отделение. Спустя несколько дней пациентка умерла.

Ранее сообщалось, что в России выявили более сотни случаев заражения FLiRT. Роспотребнадзор предупредил, что этот вариант COVID-19 не представляет большой опасности, однако ученые допустили возможный всплеск заболеваемости летом.

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      Марина Совина
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