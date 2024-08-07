Неожиданные изменения во внешности Бена Аффлека объяснили

Психолог Самбурский: Бен Аффлек сменил имидж из-за развода с Дженнифер Лопес

Клинический психолог Станислав Самбурский объяснил неожиданные изменения во внешности голливудского актера Бена Аффлека. Интервью с ним публикует Life.

51-летний Аффлек сменил имидж на фоне новостей о возможном разводе с певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Бен изменил прическу, сбрив волосы. По мнению собеседника издания, таким образом мужчина пытался вырваться из штопора кризисов.

«Расставание с партнером для взрослого человека более травматично, чем потеря родителей. Расставание становится катализатором, который заставляет мужчину быстро искать возможности "остаться мужиком" в своих глазах. Начинается пересмотр успехов и неудач в жизни, предпринимаются кардинальные попытки вернуть молодость», — пояснил эксперт.

По словам Самбурского, внешние трансформации после расставания — это не прихоть, а глубокий психологический процесс, внешнее проявление страха одиночества, желания привлечь к себе внимание и начать новую жизнь. «Каждый имеет право бахнуть каре после расставания, надеть кожанку и поехать на мотоцикле в поиске новой жизни», — подытожил он.

Слухи о скором разводе Аффлека и Лопес спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, артист уже съехал из общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу.