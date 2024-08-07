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11:40, 7 августа 2024Бывший СССР

Посол Израиля на Украине назвал ошибки в общении Киева с Тель-Авивом

Посол Израиля на Украине: Киев ошибся, говоря с Израилем языком ультиматумов

Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Киев ошибся, пытаясь говорить с Тель-Авивом с помощью языка ультиматумов. Такое заявление сделал посол Израиля на Украине Михаил Бродский в интервью «РБК-Украина».

«К сожалению, еще до начала войны на Украине были допущены некие ошибки в отношении Израиля. Были попытки говорить при помощи медиа, при помощи ультиматумов. С Израилем это не работает», — заявил дипломат.

Он добавил, что характер поддержки Украины израильским обществом изменился с активной на пассивную позицию, включая голосования в Организации Объединенных Наций (ООН).

По его словам, Киеву стоило бы выразить благодарность за предоставленную Тель-Авивом гуманитарную помощь, прежде чем ставить ультиматумы относительно военной.

В начале июля Бродский рекомендовал израильтянам, имеющим второе украинское гражданство, «еще раз взвесить целесообразность посещения Украины». По его словам, сообщение связано в связи с участившимися случаями задержания израильтян с двойным гражданством.

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      Валентин Карант
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