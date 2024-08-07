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17:51, 7 августа 2024Россия

При трех атаках на российский город пострадали шесть человек

Губернатор Гладков сообщил о трех атаках на Шебекино, есть пострадавшие

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Шесть человек пострадали во время трех обстрелов, под которые попал город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате двух обстрелов пострадали шесть мирных жителей. Три человека с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ», — написал чиновник.

Еще двое пострадавших самостоятельно вызвали скорую помощь. У одного из них зафиксировали осколочное ранение кисти, а у второго — осколочные ранения грудной клетки и плеча. Шестому пострадавшему оказали необходимую помощь на месте.

Ранее Гладков сообщил о жителе села Ясные Зори, который получил ранение ноги при атаке Вооруженных сил Украины. Пострадавшего попутным транспортом доставили в больницу. Он также добавил, что между селами Головино и Никольское украинский дрон-камикадзе нанес удар по грузовику, в результате чего тот загорелся.

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