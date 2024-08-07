Причастная к сбыту 60 килограммов кокаина россиянка получила 16 лет колонии

В Петербурге женщину осудили на 16 лет за сбыт 60 килограммов кокаина

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 16 годам лишения свободы Мариану Тивалт за сбыт 60 килограммов кокаина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщина признана виновной по части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 13 января 2021 года россиянка за границей договорилась с неизвестными лицами распространять наркотики. 14 января Тивалт прилетела из Стамбула в Петербург и забрала ключи от квартиры на улице Маршала Говорова, где находилась партия кокаина. 20 января она встретилась с подельником около торгового центра, отдала ему ключи от квартиры, чтобы он проверил качество запрещенных веществ и забрал их для последующего сбыта.

Мужчина вынес из жилища две сумки, рюкзак и чемодан с 60 брикетами наркотиков, но его сразу же задержали сотрудники ФСБ. В результате его допроса удалось поймать еще нескольких соучастников преступления.

Отмечается, что Тивалт признала вину только после вердикта присяжных. Однако она уточнила, что была обманута любимым человеком.