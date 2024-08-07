Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:33, 7 августа 2024Силовые структуры

Причастная к сбыту 60 килограммов кокаина россиянка получила 16 лет колонии

В Петербурге женщину осудили на 16 лет за сбыт 60 килограммов кокаина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 16 годам лишения свободы Мариану Тивалт за сбыт 60 килограммов кокаина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщина признана виновной по части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 13 января 2021 года россиянка за границей договорилась с неизвестными лицами распространять наркотики. 14 января Тивалт прилетела из Стамбула в Петербург и забрала ключи от квартиры на улице Маршала Говорова, где находилась партия кокаина. 20 января она встретилась с подельником около торгового центра, отдала ему ключи от квартиры, чтобы он проверил качество запрещенных веществ и забрал их для последующего сбыта.

Мужчина вынес из жилища две сумки, рюкзак и чемодан с 60 брикетами наркотиков, но его сразу же задержали сотрудники ФСБ. В результате его допроса удалось поймать еще нескольких соучастников преступления.

Отмечается, что Тивалт признала вину только после вердикта присяжных. Однако она уточнила, что была обманута любимым человеком.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Рассекречены планы ядерной войны гитлеровской Германии. Нацисты хотели разбомбить города СССР

      В городском освещении увидели опасность для насекомых

      Раскрыты главные требования к настоящим друзьям

      Москвичам пообещали сильное похолодание

      Россиян призвали не покупать у фермеров некоторые продукты

      Стали известны подробности взрыва с пострадавшим в Подмосковье

      Сыновья Бритни Спирс восстановили отношения с дедом после насилия

      Три страны объединились для контроля за соблюдением санкций против Северной Кореи

      Генерал Попов назвал незаконным свой домашний арест

      39-летняя российская модель показала фигуру в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше