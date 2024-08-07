Прокуратура начала проверку из-за гибели москвича после пластической операции

Прокуратура Москвы: мужчина умер после пластической операции в клинике

Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью 29-летнего мужчины после операции в клинике пластической хирургии на северо-западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ведомства Людмила Нефедова.



По ее словам, 31 июля москвич обратился за помощью в центр пластической хирургии на улице Рогова. 1 августа ему была проведена комплексная пластическая операция, после которой состояние мужчины ухудшилось и его увезли в больницу. Там, несмотря на усилия врачей, его спасти не удалось.

Прокуроры выясняют обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет дана процессуальная оценка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причинно-следственную связь между операцией и гибелью пациента.

Мужчина обратился к пластическим хирургам после тяжелой открытой черепно-мозговой травмы, рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Он хотел восстановить лицо и кости скелета черепа, однако во время операции хирурги допустили множество нарушений — например, у пациента оказался воздух под твердой мозговой оболочкой, в результате чего оперативное вмешательство закончилось для него летально.