Раскрыты подробности аферы с сухпайками для армии

В афере с сухпайками ОПГ распределила преступные роли между производителями

Организованная группа, провернувшая аферу с сухпайками для ВС России, распределила роли между представителями предприятий-производителей. Об этом заявили источники РИА Новости в правоохранительных органах.

Фигуранты уголовного дела «привлекли гендиректора…акционеров и соучредителей Грязнинского пищевого комбината, "КонсервПакЛам", а также неустановленных руководителей и учредителей "КонсервПакЛам", "ГПК-Продтара" и "Бруно", участвующих в обеспечении военных Минобороны РФ индивидуальными рационами питания», добавил собеседник агентства.

В июле полиция задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова по делу о коррупции, до 2022 года он занимался материально-техническим обеспечением российской армии. Выяснилось, что он, пользуясь служебным положением, действовал в интересах АО «Грязинский пищевой комбинат». При Булгакове была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал мог получать откаты от поставок.

В августе в дело экс-замминистра о мошенничестве с сухими пайками для военнослужащих добавили два контракта о поставке питания для кадетов в Краснодаре и Петербурге. Речь идет о Краснознаменном училище имени генерала армии Сергея Штеменко и Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе имени Князя Александра Невского.