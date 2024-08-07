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04:05, 7 августа 2024Силовые структуры

В деле генерала Булгакова появились контракты на питание кадетов

РИА: в деле Булгакова фигурируют госконтракты на питание кадетов
Дмитрий Булгаков

Дмитрий Булгаков. Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Два госконтракта о поставке питания для кадетов в Краснодаре и Санкт-Петербурге появились в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Как рассказал источник агентства, в деле фигурируют контракты об обеспечении питанием Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре и Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского. Они были заключены на оказание услуг по питанию для нужд Минобороны России.

Ранее стало известно, что к делу бывшего заместителя министра обороны, генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова приобщили содержимое шести банковских ячеек.

Булгаков был арестован 26 июля, он проходит обвиняемым по делу о коррупции. Генерал активно сотрудничает со следствием, дает показания и пытается показать непричастность к инкриминируемым преступлениям.

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      Марина Совина
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