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06:19, 6 августа 2024Силовые структуры

В деле генерала Булгакова появились новые улики

РИА Новости: к делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек

К делу бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова приобщили содержимое шести банковских ячеек. О появлении новых улик сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», — поведал собеседник агентства. Кому именно принадлежали ячейки, не сообщается.

Ранее сообщалось, что Булгаков активно сотрудничает со следствием. Генерал дает показания и пытается показать непричастность к инкриминируемым преступлениям.

Булгаков был арестован 26 июля, он проходит обвиняемым по делу о коррупции.

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      Марина Совина
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