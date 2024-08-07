Сообщения об отказе властей помогать жителям Курской области не подтвердились

Информация об отказе властей помогать жителям Курской области не подтвердилась

Распространившаяся в Telegram-каналах информация о том, что власти Курской области не помогают пострадавшим при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) местным жителям, не подтвердилась.

В публикациях говорится, что жители Курской области, границу с которой пытались прорвать ВСУ, вынуждены эвакуироваться самостоятельно, так как власти не оказывают им помощи в этом. Авторы со ссылкой на сообщениях в соцсетях пишут о передвижении украинских бронетранспортеров и войск.

«Убегающие от войны люди объективно не знают, по каким дорогам можно безопасно передвигаться, поэтому получают ранения и гибнут», — сообщают паблики.

7 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину оперативную обстановку в регионе. Он рассказал, что региональный оперативный штаб работает круглосуточно, обстановка в области контролируемая. По словам руководителя региона, организован вывоз жителей из обстреливаемых территорий приграничья, подготовлены пункты временного размещения, местные жители обеспечены всем необходимым, работают психологи.

Смирнов также сообщил, что в регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь.

Президент России в ходе совещания с членами правительства поручил ряду гражданских ведомств оказать необходимую помощь жителям области.

«Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича», — добавил глава государства.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».