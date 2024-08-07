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09:01, 7 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о применении ВСУ румынского аналога советского «Партизана»

Марочко: ВСУ используют румынский аналог советской пусковой установки «Партизан»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На сватовско-кременском участке фронта в Луганской народной республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют поставленный из Румынии аналог советской переносной реактивной пусковой установки «Партизан». Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные начали применять аналог советской 9П132 «Град-П», адаптированный для стрельбы осколочно-фугасными снарядами M21-OF-S, в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянка. Он также отметил, что подобные пусковые установки находились в Болгарии, Польше и Чехии еще со времен подписания Варшавского договора.

Установка 9П132 «Град-П», также известная как «Партизан», была разработана в 1960-х годах по просьбе Демократической республики Вьетнам. Она состоит из направляющей для снаряда, прицельных приспособлений и треноги с механизмом наведения. Для стрельбы в ней используются реактивные снаряды 9М22М «Малыш» калибра 122 мм. Аналог «Партизана» был разработан в Румынии в 2000-х годах.

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      Алевтина Запольская
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