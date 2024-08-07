Трамп похвастался спасением кандидата Харрис в вице-президенты от толпы его сторонников

Трамп рассказал, что спас вице-президента Харрис Уолца от толпы его сторонников

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп похвастался тем, что спас губернатора Миннесоты Тима Уолца от толпы сторонников экс-президента. Его слова приводит Newsweek.

По словам политика, в 2020 году кандидат его соперницы Камалы Харрис в вице-президенты Тим Уолц попросил сказать протестующим в поддержку Трампа у дома губернатора, что он «хороший человек».

«И я это сделал. Я произнес слово. Я сказал: "Он хороший человек. Надеюсь, все хорошо". И все опустили свои флаги и забрали их с собой. Они взяли американские флаги и флаги MAGA и ушли», — рассказал Трамп.

6 августа кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве кандидата в вице-президенты США.