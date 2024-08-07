Три беспилотника сбили в российском регионе

Врио губернатора Смирнов: три беспилотника сбили в Курской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотника в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (Врио) главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал врио губернатора.

Ранее в Курской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с людьми. Ранения получили два местных жителя, их доставили в больницу. На территорию региона также пытались прорваться диверсанты.