Танк из зоны СВО перешел под управление российской семьи

Минобороны России: в зоне СВО одним из танков управляет российская семья

В зоне специальной военной операции (СВО) одним из танков полностью управляет российская семья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в Минобороны, танк Т-72Б3М, о котором идет речь, входит в группировку войск Восток и принимает участие в боях на угледарском напавлении. Изначально в экипаж танка были зачислены два родных брата, а после того, как их дядя также отучился на танкиста и был зачислен в то же соединение, танк перешел под полное управление семьи.

В итоге братья занимают должности наводчика и механика-водителя, а дядя — командир боевой машины. «Решили, что раз прадед воевал на танке, то и мы в танковую роту пойдем», — рассказал один из братьев с позывным Тоби.

Ранее сообщалось, что российские бойцы в зоне СВО модернизировали «мотолыгу» — многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ.