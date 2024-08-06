Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:26, 6 августа 2024Наука и техника

Российские бойцы в зоне СВО модернизировали «мотолыгу»

Боец Сибиряк: расчет в зоне СВО установил на МТ-ЛБ пушку
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) расчет модернизировал многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ, известный как «мотолыга». Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Модернизация машины, принятая на вооружение Советской армии в 1960-х годах, осуществлена посредством установки на нее пушки МТ-12 «Рапира». «То есть не на колесах, как раньше она была, а на гусеничном ходу. Все делали сами. Вырезалась верхняя часть МТ-ЛБ, варили все на базе, предоставили базу», — рассказал боец Западной группировки Вооруженных сил России с позывным Сибиряк.

По его словам, главный плюс машины — маневренность.

В мае «Российская газета» сообщила, что многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ с массивным антидроновым козырьком, который называют «мангалом», заметили в зоне проведения СВО.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны потери ВСУ при попытке прорыва в Курскую область

      Вступившего в ВСУ крымчанина заочно осудили на 18 лет за госизмену

      В России вновь зафиксировали всплеск заболевания коронавирусом

      На Украине неизвестные подожгли электроподстанцию

      Уровень тревожности россиян оценили

      Появилась хронология атаки ВСУ на Курскую область

      В России появится новый экологический проект

      Тренировку в Сене перед соревнованиями на ОИ отменили в пятый раз

      Возлюбленная Тимати похвасталась фигурой в бикини

      Стало известно об аресте счетов уходящей из России H&M

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше