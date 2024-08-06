Российские бойцы в зоне СВО модернизировали «мотолыгу»

Боец Сибиряк: расчет в зоне СВО установил на МТ-ЛБ пушку

Находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) расчет модернизировал многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ, известный как «мотолыга». Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Модернизация машины, принятая на вооружение Советской армии в 1960-х годах, осуществлена посредством установки на нее пушки МТ-12 «Рапира». «То есть не на колесах, как раньше она была, а на гусеничном ходу. Все делали сами. Вырезалась верхняя часть МТ-ЛБ, варили все на базе, предоставили базу», — рассказал боец Западной группировки Вооруженных сил России с позывным Сибиряк.

По его словам, главный плюс машины — маневренность.

В мае «Российская газета» сообщила, что многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ с массивным антидроновым козырьком, который называют «мангалом», заметили в зоне проведения СВО.