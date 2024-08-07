Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал губернатор.

Ранее Минобороны России сообщило, что 6 августа за полтора часа Украина выпустила 22 беспилотника по двум регионам России. Средства ПВО перехватили 13 дронов самолетного типа над Курской областью, еще 9 — над Белгородской областью.