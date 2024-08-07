В ГД предложили тестировать артистов на алкоголь и наркотики

Депутат Хамзаев предложил тестировать артистов на алкоголь перед выступлениями

Депутат Государственной Думы (ГД) Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на алкоголь и наркотики перед выступлениями. Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

«Нужно запретить звездам эстрады, певцам, шоуменам публично выходить на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Концерт больше 500 человек – нужно ввести обязательную процедуру тестирования на алкоголь или наркотики», — сказал Хамзаев.

Также он предложил ужесточить наказание за появление на сцене в нетрезвом состоянии. Речь идет в том числе о запрете выступлений.

20 июля певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) выступила в Красноярске на Дне металлурга. В аккаунте певицы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пользователи возмутились поведением певицы во время выступления. По их мнению, Глюкоза находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и из-за этого странно себя вела.