В Литве задумались о покупке дронов у поставщиков ВСУ

Глава Минобороны Литвы Касчюнас допустил покупку дронов у поставщиков ВСУ

Литва может приобрести беспилотники у поставщиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую покупку Вильнюса допустил глава Минобороны (МО) прибалтийской республики Лауринас Касчюнас, передает Telegram-канал «Sputnik Литва».

«Переговоры с производителями, которые прошли испытания [на Украине], уже начались. Думаю, что заключение договоров — это вопрос одной-двух недель, и мы надеемся, что все беспилотники отправятся туда, где они нужны в этом году — на Украину», — заявил глава ведомства.

Он уточнил, что боевые дроны от пяти литовских производителей прошли испытания МО Украины «в условиях фронтовой обстановки».

Ранее стало известно, что Литва закупит дроны дальнего радиуса действия, чтобы следить за границей с Россией и Белоруссией. На данные цели планировалось направить 4,6 миллиона евро (более 440 миллионов рублей).