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16:07, 7 августа 2024Бывший СССР

В Литве задумались о покупке дронов у поставщиков ВСУ

Глава Минобороны Литвы Касчюнас допустил покупку дронов у поставщиков ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Литва может приобрести беспилотники у поставщиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую покупку Вильнюса допустил глава Минобороны (МО) прибалтийской республики Лауринас Касчюнас, передает Telegram-канал «Sputnik Литва».

«Переговоры с производителями, которые прошли испытания [на Украине], уже начались. Думаю, что заключение договоров — это вопрос одной-двух недель, и мы надеемся, что все беспилотники отправятся туда, где они нужны в этом году — на Украину», — заявил глава ведомства.

Он уточнил, что боевые дроны от пяти литовских производителей прошли испытания МО Украины «в условиях фронтовой обстановки».

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Ранее стало известно, что Литва закупит дроны дальнего радиуса действия, чтобы следить за границей с Россией и Белоруссией. На данные цели планировалось направить 4,6 миллиона евро (более 440 миллионов рублей).

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      Екатерина Грищенко
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