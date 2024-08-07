В России допустили модернизацию «Блокпоста-Т»

Главный конструктор КБ «Астрон»: допускается модернизация комплекса «Блокпост-Т»

Допускается модернизация тепловизионного комплекса для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Блокпост-Т». Об этом со ссылкой на главного конструктора оптико-механического конструкторского бюро (КБ) «Астрон» Виталия Серова сообщает ТАСС.

По словам специалиста, модернизация комплекса может вестись практически бесконечно благодаря его модульной конструкции. «Проще говоря, мы можем в широких пределах менять дальность обнаружения, возможности радиосвязи, да и сам функционал комплекса в зависимости от тактических задач», — заявил главный конструктор.

Он добавил, что в настоящее время специалисты КБ работают над созданием на базе комплекса полноценной станции разведки и целеуказания. Также рассматривается возможность создания на основе «Блокпоста-Т» комплекса для противодействия дронам.

Специалист заметил, что комплекс хорошо показал себя в зоне специальной военной операции.

В апреле госкорпорация «Ростех» на Международной выставке индустрии безопасности Securika Moscow 2024 представила разведывательный комплекс «Блокпост» с беспилотным летательным аппаратом. Разработка позволяет автоматически обнаруживать и определять координаты объектов на расстоянии до пяти километров.