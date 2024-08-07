В России высказались о мерах поддержки уехавшим из-за обстрелов ВСУ курянам

Депутат Бессараб: местные власти помогут уехавшим из-за обстрелов ВСУ курянам

Местные власти окажут всю необходимую помощь жителям приграничных районов Курской области, уехавшим из-за обстрелов украинских формирований, уверена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о мерах поддержки курянам.

«Схема уже давно отработана, и ситуация складывается таким образом, что нужно поддерживать, нужно обеспечить временное жилье. (...) [Люди могут рассчитывать,] безусловно, на временное расселение, на единовременную индивидуальную помощь, на поддержку всем миром, что называется. Это уже достаточно отработанные схемы поддержки, я думаю, они сработают и в этот раз», — сказала депутат.

Она добавила, что такую помощь оказывают, как правило, местные власти. Также парламентарий посоветовала пострадавшим обращаться в волонтерские и общественные организации.

В приграничных районах Курской области вторые сутки продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Они прорвались с помощью бронетехники на российскую территорию 6 августа. Среди мирных граждан десятки пострадавших, есть жертвы.

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию днем 7 августа. «Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», — заявил он.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что власти начали вывозить местных жителей из-под обстрелов. Глава города Суджа в Курской области Виталий Слащев заявил о множестве звонков по поводу эвакуации.