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13:07, 7 августа 2024Силовые структуры

В российском городе неизвестный выстрелил из пневматического оружия в спину ювелира

В Петербурге неизвестный выстрелил из пневматического оружия в спину ювелира

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Петербурге неизвестный выстрелил из пневматического оружия в спину ювелира. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Пострадавший сам обратился в больницу и полицию после произошедшего. Приехавший на место преступления силовики выяснили, что выстрел совершили из окна дома на Витебском проспекте. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

У ювелира диагностировали огнестрельное ранение и ссадину на спине. После оказания помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Ранее в Екатеринбурге неизвестные открыли огонь по окнам поликлиники «Реабилитация доктора Волковой».

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