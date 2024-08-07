Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:05, 7 августа 2024Интернет и СМИ

В США заявили об энергетическом превосходстве России

FP: Россия опережает США в международном энергетическом сотрудничестве

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Россия опережает США в сфере международного энергетического сотрудничества. О превосходстве Москвы над Вашингтоном заявили аналитики Кэти Аут и Тодд Мосс в статье для Foreign Policy.

Отмечается, что Россия заключила соглашения об энергетическом сотрудничестве минимум с 40 странами. Кроме того, строительство мощных ядерных реакторов уже ведется в Бангладеш, Египте, Индии и Турции. В свою очередь, количество подобных партнеров у США существенно меньше.

«Разветвленная структура американского правительства заставляет ядерные корпорации преодолевать сложный бюрократический механизм, состоящий из не менее 25 инстанций восьми различных федеральных агентств», — говорится в статье.

Ранее Китаю предложили поучаствовать в развитии Северного морского пути (СМП).

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне установили олимпийский рекорд, сербы совершили невероятный камбэк, политика обокрали. Итоги 11-го дня Игр-2024

      В США заявили об энергетическом превосходстве России

      Вирусолог назвал способ защитить россиян от заражения лихорадкой Западного Нила

      В Сумской области заметили иностранных «черных» трансплантологов

      Маск объявил «войну» из-за бойкота Х

      В ГД предложили запретить маркетинговые акции банков и застройщиков

      В Курской области при атаке ВСУ пострадали шестеро детей

      Еще две ракеты сбили в Курской области

      США объявили о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке

      США заявили о рисках дальнейших атак на Ближнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше