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09:27, 7 августа 2024Бывший СССР

ВС России ударом по базе ВСУ в Николаевской области уничтожили 200 человек

Подполье: ВС РФ ударом по базе ВСУ в Николаевской области уничтожили 200 человек

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска ударом по базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области, где были также расквартированы иностранные наемники, уничтожили более 200 человек личного состава. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Несколько баз разрушено, погибших более двух сотен. Известно, что в Коблево был центр формирования бригад ВСУ. Также там присутствовали иностранные наемники», — заявил подпольщик.

Он добавил, что с базы часто готовились водные операции ВСУ, которые проводились в регионе. В частности, в расположении находились военные резиновые лодки и самодельные надводные беспилотники.

Ранее Лебедев рассказал о присутствии в Сумской области «черных» иностранных трансплантологов. По его словам, в области участились случаи, когда в морги привозят военнослужащих ВСУ без внутренних органов.

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      Глеб Палехов
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