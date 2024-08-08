Долгожданная экранизация компьютерной игры получила нулевую оценку

Экранизация известной компьютерной игры «Бордерлендс» стартовала в прокате с нулевым рейтингом. Об этом сообщил сайт Rotten Tomatoes.
Рейтинг 0 процентов держался в первые часы после премьеры фильма на авторитетном агрегаторе. Такую оценку оставили первые 20 рецензентов, написавших отзывы на картину. На данный момент единственный плюс, который зрители нашли в «Бордерлендс», — это музыка композитора Стива Яблонски.
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Остальные критикуют фильм режиссера Элая Рота за отсутствие юмора, слабые диалоги и вторичный экшен, которым уже никого не удивишь.
Ранее стало известно, что долгожданная для фанатов компьютерных игр премьера состоится и в России.