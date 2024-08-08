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07:26, 8 августа 2024Мир

В Китае заявили о невозможности решить ураинский кризис в одночасье

В правительстве КНР заявили, что украинский кризис нельзя решить в одночасье
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Кризис на Украине нельзя решить в одночасье, но и провоцирование блокового противостояния не поможет найти решение, заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.

«Не существует простого решения сложных проблем. Украинский кризис развивается и по сей день, его нельзя решить в одночасье», — подчеркнул он.

Дипломат рассказал о готовности Китая делать то, что будет способствовать деэскалации и проведению переговоров.

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      Марина Совина
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