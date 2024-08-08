В Китае заявили о невозможности решить ураинский кризис в одночасье

В правительстве КНР заявили, что украинский кризис нельзя решить в одночасье

Кризис на Украине нельзя решить в одночасье, но и провоцирование блокового противостояния не поможет найти решение, заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.

«Не существует простого решения сложных проблем. Украинский кризис развивается и по сей день, его нельзя решить в одночасье», — подчеркнул он.

Дипломат рассказал о готовности Китая делать то, что будет способствовать деэскалации и проведению переговоров.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США используют украинский кризис для введения санкций против России. Он подчеркнул, что Вашингтон также непрерывно поставляют оружие Киеву.