Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:57, 8 августа 2024Экономика

Дачникам назвали способ платить меньше налогов

Юрист Подъяблонский назвал способ не платить налоги за сараи и беседки

Фото: Melena-Nsk / Shutterstock / Fotodom

Дачники могут не платить дополнительный налог за сооружения, не являющимися капитальными. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» напомнил юрист Глеб Подъяблонский.

Сократить налоговую нагрузку может как мобильная баня-бочка, так и веранды, беседки и сараи на участке. «К примеру, если баня является каркасно-щитовой конструкцией и стоит, например, на бетонных блоках, то кадастровый инженер может выдать владельцу заключение, что этот объект не является капитальным сооружением и за него не требуется платить налоги», — заявил эксперт, добавив, что такой же прием можно использовать в случае с верандами, беседками и сараями на дачных участках.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Если от владельца потребуют внести отчисления за такую постройку или поставить ее на учет как объект капитального строительства, можно предоставить соответствующее постановление и избежать налогообложения, добавил эксперт. Важно заранее получить необходимые документы, поскольку зачастую органы администрации фиксируют неузаконенные постройки на дачных участках с помощью квадрокоптеров.

Ранее депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин призвал россиян попытаться уменьшить земельный налог, оспорив результаты кадастровой оценки.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цель операции ВСУ в Курской области

      В Tesla рассказали о случаях возгорания электрокаров

      Путешественники испугались ездить в охваченную протестами туристофобов страну Европы

      На Украине ограничат электроснабжение промышленности и бизнеса

      Жители курского приграничья рассказали о бегстве из-под обстрелов

      Дачникам назвали способ платить меньше налогов

      Хуситы сообщили об ударах США и Британии по Йемену

      Нобелевский лауреат принял присягу главы временного правительства Бангладеш

      В МОК высказались о состоянии потерявшего сознание на ОИ рекордсмена мира

      Минобороны показало кадры удара российского беспилотника по бойцам ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше