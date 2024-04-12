В Госдуме назвали способ уменьшить один налог

Депутат Чаплин: уменьшить земельный налог можно оспорив итог кадастровой оценки

Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с РИА Новости рассказал о возможности уменьшить земельный налог — необходимо оспорить результаты кадастровой оценки.

По словам Чаплина, размер земельного налога в России определяется двумя факторами: налогооблагаемой базой и ставкой налога. Он отметил, что проект отчета об определении кадастровой стоимости публикуется на официальном сайте заказчика — в частности, на сайте администрации региона или субъекта страны.

После размещения проекта отчета каждый собственник имеет право оспорить результаты кадастровой оценки в течение 20 рабочих дней.

Также есть вероятность снизить кадастровую стоимость — в таком случае нужно оплатить проведение рыночной оценки и понести судебные расходы. Для людей, владеющих земельными участками площадью от шести до 15 соток, такие затраты несоизмеримы возможным выгодам.

Ранее депутат рассказал, что лучше всего защитить дачу и урожай в сезон паводков поможет установка дренажной системы. Сначала, по словам парламентария, нужно найти на участке основные зоны, где скапливается жидкость — в них следует оборудовать дождеприемники с системами отведения воды.