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07:54, 8 апреля 2024Экономика

Россиянам раскрыли способы защитить дачу и урожай от паводка

Депутат Чаплин: установка дренажной системы защитит дачу и урожай от паводка

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Лучше всего защитить дачу и урожай в сезон паводков поможет установка дренажной системы. Способы подготовки к половодью раскрыл россиянам депутат Госдумы Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

Сначала, по словам парламентария, нужно найти на участке основные зоны, где скапливается жидкость — в них следует оборудовать дождеприемники с системами отведения воды. «Разработка канав и резервуаров может помочь регулированию уровня воды», — пояснил Чаплин.

Депутат также посоветовал построить возвышения на даче — высокие грядки, холмики или площадки на верхнем уровне позволят сохранить урожай в период паводков. Чаплин уточнил, что если дача расположена в пределах низколежащего чередования, то необходимо занести грунт на участок для создания искусственного поднятия уровня. «Это позволит предотвратить затопление и обеспечить необходимое благоприятное окружение для выращивания растений», — пояснил парламентарий.

Еще один способ — использовать временные барьеры от воды. Дамбы для удержания жидкости можно создать из грунта, песка или мешком с песком, заключил Чаплин.

Ранее депутат предупредил россиян о наказании за некоторые незаконные постройки на даче, в том числе рядом с забором соседей. Обычных граждан могут оштрафовать на 5000 рублей, а должностных лиц — на сумму до одного миллиона рублей.

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      Нина Ташевская
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