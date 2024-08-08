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18:36, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Депутат Госдумы призвал привлечь к ответственности сообщивших о смерти военкора Поддубного

Депутат Хамзаев: нужно привлечь к ответственности сообщивших о смерти Поддубного
Султан Хамзаев

Султан Хамзаев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что нужно привлечь к ответственности тех, кто сообщил о смерти военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Его слова передает РИА Новости.

«Я предлагаю привлечь к ответственности всех тех, кто вчера решил слить в сеть "инсайды" вокруг жизни и здоровья военкора ВГТРК Евгения Поддубного», — призвал парламентарий.

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Хамзаев выразил мнение, что такое действие, как распространение сообщения о возможной смерти корреспондента, совершено вне этики, вне морали и вне журналистских и общечеловеческих правил. «За слова надо отвечать. Такой хайп должен подлежать оценке со стороны правоохранительных органов», — подчеркнул депутат.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин извинился за ложное сообщение о смерти Поддубного. Он отметил, что «совершил непростительную вещь». Парламентарий объяснил, что о возможной смерти военкора его уведомил «человек, которому он доверяет».

Делягин сообщил о смерти Поддубного вечером 7 августа.

Вечером 7 августа машину с Поддубным атаковал украинский дрон-камикадзе. Сразу после этого военкоры и несколько Telegram-каналов сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он жив и был госпитализирован с ожогами и травмами.

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      Олег Давыдов
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