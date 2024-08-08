Депутат Госдумы извинился за сообщение о возможной гибели Поддубного

Депутат Делягин извинился за ложное сообщение о смерти военкора Поддубного

Депутат Госдумы Михаил Делягин извинился за ложное сообщение о смерти военкора Евгения Поддубного. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Я совершил непростительную вещь и приношу глубочайшие извинения всем, я глубоко раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввел в состояние шока, ужаса, прежде всего, разумеется, военкору Евгению Поддубному и его родственникам», — заявил Делягин.

Депутат объяснил, что о возможной смерти Поддубного его уведомил «человек, которому он доверяет». По его словам, известие о гибели журналиста напугало его, по этой причине он сообщил эту информацию в своем канале в Telegram.

Делягин также заявил, что испытал облегчение, так как военкор оказался жив. «В данном случае я виноват, и я постараюсь в своей жизни эту вину загладить», — высказался парламентарий.

7 августа Делягин сообщил о гибели военного корреспондента Евгения Поддубного. «Сообщают, что погиб журналист Евгений Поддубный», — написал парламентарий. Других подробностей депутат не привел.

Вечером 7 августа машину с Поддубным атаковал украинский дрон-камикадзе. Сразу после этого военкоры и несколько Telegram-каналов сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был госпитализирован с ожогом и травмами.