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23:41, 8 августа 2024Экономика

Дерипаска призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Дерипаска: нужно немедленно прекратить огонь на Украине
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Maxim Shemetov/Reuters

Российский миллиардер Олег Дерипаска в интервью Nikkei Asia призвал к немедленному прекращению огня на Украине.

«Если вы хотите остановить конфликт, сначала нужно прекратить огонь», — заявил бизнесмен, призвав к «немедленному и безоговорочному прекращению огня», указывает издание. Он также считает, что Россия тратит слишком много на проведение СВО.

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На вопрос об отношениях с президентом России Владимиром Путиным бизнесмен ответил, что в них нет «никаких изменений». «Они [Кремль] меня не трогают, мы не трогаем политику», — приводит его слова Nikkei Asia.

Он также рассказал, что возможность крупных поставок российского сырья в Китай и Индию стала спасательным кругом для отечественной торговли.

В начале года Дерипаска заявил, что украинский конфликт завершится не ранее мая 2025 года. Весной 2022 года бизнесмен говорил, что железный занавес в отношении России будет действовать как минимум три года.

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      Марина Совина
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